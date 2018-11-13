1. Lig'de hoca kıyımı devam ediyor! Son kurban Serhat Gülpınar

1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile yollarını ayırdı.

Afjet Afyonspor kulübünden yapılan açıklamada, kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile karşılıklı olarak sözleşmenin feshedildiği bildirildi.

Takımın başında 26 maça çıktı

Geçen sezon göreve getirilen Gülpınar, Afjet Afyonspor'un başında 26 resmi maça çıktı.