1. Lig'de hoca kıyımı devam ediyor! Son kurban Serhat Gülpınar
1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Serhat Gülpınar ile yollarını ayırdığını açıkladı.13 Kasım 2018 Salı 21:11
1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile yollarını ayırdı.
Afjet Afyonspor kulübünden yapılan açıklamada, kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile karşılıklı olarak sözleşmenin feshedildiği bildirildi.
Takımın başında 26 maça çıktı
Geçen sezon göreve getirilen Gülpınar, Afjet Afyonspor'un başında 26 resmi maça çıktı.
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