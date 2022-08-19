  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 4 şüpheli enselendi
Yerel

1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 4 şüpheli enselendi

Eskişehir'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 20:07:00 -
1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 4 şüpheli enselendi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Melih Kestel'in (31) hayatını kaybettiği olaya ilişkin şüpheliler Hacı Mustafa B. (28), Gülhanım T. (23), Emre D. (27) ile Mert G'yi (22) saklandıkları evlere düzenlenen operasyonlarla yakaladı.

Şüpheliler emniyetteki işlemin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki Seylap Caddesi'nde 16 Ağustos'ta çıkan kavgada Melih Kestel, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirmişti. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23