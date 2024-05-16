1 kaşık yağı alın ve deneyin! Öyle bir şey: Dondurucudaki buz mağarasını tuzla buz ediyor! Duyan şaşkına döndü

Buzla dolu dondurucu daha fazla enerji harcar ve bu durum faturaya yansır. Bu yüzden dondurucudaki buz mağarasına engel olmak şart. Çünkü buzla dolu olan cihaz, soğuk sıcaklıkları korumak ve eşit şekilde dağıtmak için daha fazla çalışmak zorunda kalır. Bu elektrik tüketiminin artmasına ve dondurucunun ömrünün kısalmasına neden olan bir durum. Dondurucunun buzunu çözen yöntemler hem faturanızı azaltır hem de cihazınızın ömrünü uzatır.

Dondurucudaki buzlanma aynı zamanda hijyenikliği de engeller. Kötü kokuların sebebi bu olabilir. Hoş olmayan bir koku fark ederseniz, dondurucunuza bakım yapma zamanının geldiğini anlayın. Uzmanlara göre, ister dolaplı dondurucunuz olsun, ister sandıklı dondurucunuz olsun, ister buzdolabıyla kombine edilmiş bir dondurucunuz olsun, yılda iki kez bakım şart.

DONDURUCUNUN BUZUNU ÇÖZEN YÖNTEMLER

Dondurucunuzun düzgün çalışmasını sağlamak için, onu temiz tutmak ve düzenli aralıklarla buzunu çözmek çok önemlidir. Gerçekten de, cihazınız buzla kaplanırsa çekmeceleri açmak oldukça karmaşık bir iş haline gelir. Kendinizi bu durumda görürseniz daha fazla gecikmeden harekete geçmelisiniz. Sıkıcı görünse de basit ipucumuz cihazınızın buzunu hızlı bir şekilde çözmenize ve onu yeni gibi bulmanıza olanak tanıyacaktır.

1. Yemeklik yağ

Bu ilk ipucu için ihtiyacınız olan tek şey biraz yemeklik yağ. Bu teknik, buna neden olan nem problemini çözmez ancak yine de sıkıcı temizlik zahmetinden kaçınır!

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İzlenecek adımlar:

Kağıt havluyu veya temiz bir bezi az miktarda yağla ıslatın.

Bölme duvarlarını ve buz birikmesine yatkın alanları fırçalayın.

Bu ipucunun işe yaraması için harekete geçmeden önce dondurucunuzun buzunu çözdüğünüzden emin olun.



2. Termostatı doğru sıcaklığa ayarlayın

Cihazınızın termostatını -18°C'ye ayarlayabilir ve yiyecekleri bir bölmeden diğerine taşırken ayar düğmesinin yerinde kalmasını sağlayabilirsiniz.

3. Yiyecekleri paketleyin

Daha iyi donması için yiyeceklerinizi küçük, hava geçirmez kaplara koyun.

4. Contayı temizleyin

Contayı ayda bir kez sabunlu bir bez kullanarak temizleyin. Ancak küf olduğunu fark ederseniz daha iyi bir temizlik için sabunlu suya çamaşır suyu ekleyin!

5. Dondurucu ile duvar arasında boşluk bırakın

Dondurucunuzla duvar arasında iyi bir hava sirkülasyonu sağlamak için biraz boşluk bırakmaktır. Ünitenizin arkasındaki bobinlerin etkili soğutma için yeterli alana ihtiyacı vardır.

BUZ DOLU DONDURUCU NASIL ÇÖZÜLÜR?

1. Cihazı boşaltın

Dondurucunuzun buzunu çözmeden önce tamamen boşaltın.

Daha sonra soğuk zincirin bozulmaması için yiyeceklerinizi donmuş buz bloklarıyla dolu termal torbalara koymayı düşünün.

Daha sonra onları kapatın ve gazete sayfalarıyla örtün.

2. Sıcak su uygulayın

Dondurucunuzun fişini çekiniz ve buzdolabına bağlı ise uygun tuş ile kapatınız.

Daha sonra bir tencerede suyu kaynatın.

Buzu eritmek için cihazınızın içine koyacağınız başka bir kaba sıcak suyu dökün (önceden mutlaka tabak altlığına koyun).

Tek yapmanız gereken kapıyı kapatmak ve ısının yaklaşık 15 dakika boyunca etki göstermesine izin vermek.

DONDURUCU KİMYASALLAR OLMADAN NASIL TEMİZLENİR?

Dondurucunun buzları çözüldü! Şimdi fişi takmadan önce iyice temizlemeniz gerekiyor. Bununla birlikte, bu adımda sert kimyasallar kullanmaktan kaçının çünkü bu, cihazınızın duvarlarına ve aksesuarlarına zarar verme riski taşır.

Beyaz sirke ile karıştırılmış temiz su dondurucunuzu tertemiz yapacaktır. Güvenlidir ve cihazınıza yerleşen bakterileri yok eder.

Don veya kir izlerini gidermek için tüm dondurucu aksesuarlarınızı (raflar ve diğer bölmeler) iyice temizlediğinizden emin olun.

İnatçı kokular fark ederseniz, su ve limon suyu karışımını kullanarak cihazınızın içini durulayın ve limonlu tazeliğin hoş kokusuyla bırakın.