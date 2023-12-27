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Kadın - Aile 1 kaşık tüketmek bile yetiyor! İbn-i Sina'dan beyne etki eden baharat önerisi: Yerin altından gelen şifa! Bin yıl önceki
Kadın - Aile

1 kaşık tüketmek bile yetiyor! İbn-i Sina'dan beyne etki eden baharat önerisi: Yerin altından gelen şifa! Bin yıl önceki

Yeniakit Publisher
2023-12-27 19:18:00 -
1 kaşık tüketmek bile yetiyor! İbn-i Sina'dan beyne etki eden baharat önerisi: Yerin altından gelen şifa! Bin yıl önceki

İbn-i Sina'dan beyne iyi gelen baharat! Yüzyıllar öncesinden İbn-i Sina unutkanlığa iyi gelen baharatı açıkladı. İbn-i Sina asırlar önce kitabında önerdi. İşte İbn-i Sina tarafından önerilen o baharatla ilgili tüm detaylar

İbn-i Sina'dan beyne iyi gelen baharat! Yüzyıllar öncesinden İbn-i Sina unutkanlığa iyi gelen baharatı açıkladı. İşte İbn-i Sina tarafından önerilen o baharatla ilgili tüm detaylar
Unutkanlık, beyindeki sinir hücrelerinin zarar görmesi veya ölmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur.

Yaşlılık, stres, uyku düzensizliği, beslenme yetersizliği gibi faktörler unutkanlığa neden olabilir.

Unutkanlığın önlenmesi için düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, yeterli uyku almak ve stresten uzak durmak önemlidir.

Ayrıca, zihinsel aktivitelerle beyin egzersizi yapmak, düzenli olarak öğrenme ve hatırlama teknikleri kullanmak da unutkanlığı önlemeye yardımcı olabilir. Unutkanlığın ciddi bir sağlık sorunu olabileceği unutulmamalı ve belirtileri görüldüğünde bir uzmana başvurulmalıdır.

UNUTKANLIĞA İYİ GELEN BAHARAT ÖNERİSİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İbn-i Sina tarafından önerilen baharatın mucizeleri sıralandı. İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği hardal, aç karnına tüketildiği zaman zekayı artırmaya faydalı olabiliyor. Ayrıca ünlü hekimin tavsiye ettiği zeka açmaya yardımcı olabilen hardal, sağlık açısından farklı faydalar da sağlayabiliyor.

UNUTKANLIĞI ÖNLEYECEK ÖNERİLER

1 - Yeterli ve düzenli uyku almak, hafızayı güçlendirir ve unutkanlığı azaltır.

2 - Düzenli egzersiz yapmak, beyne daha fazla oksijen gitmesini sağlar ve hafızayı güçlendirir.

3 - Bulmaca çözmek, kelime oyunları oynamak, yeni bir dil öğrenmek gibi aktiviteler beyninizi aktif tutar ve unutkanlığı önler.

4- Omega-3 yağ asitleri içeren balık, ceviz gibi gıdalar hafızayı güçlendirir. Ayrıca, sebze ve meyve tüketimi de beyin sağlığı için önemlidir.

5- Unutkanlığı önlemenin en etkili yollarından biri dikkat ve odaklanmayı geliştirmektir. Günlük aktivitelerinizi yaparken dikkatinizi dağıtan faktörleri ortadan kaldırın. Tek bir işe odaklanarak daha verimli çalışabilir ve unutkanlığı azaltabilirsiniz.

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