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Gündem 1 Haziran'dan sonra yasaklar kalkacak mı? Erdoğan açıkladı
Gündem

1 Haziran'dan sonra yasaklar kalkacak mı? Erdoğan açıkladı

İçişleri Bakanlığı tam kapanma sürecinin ardından 17 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak olan tedbir kurallarını genelge ile açıklamıştı. 1 Haziran'dan sonra hangi kısıtlamaların uygulanacağı ise bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile belirlenecek. Peki, 1 Haziran'dan sonra ne olacak? 1 Haziran'dan sonra yasaklar kalkacak mı? İşte son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar...

Yeniakit Publisher
2021-05-17 19:37:00 -
1 Haziran'dan sonra yasaklar kalkacak mı? Erdoğan açıkladı

Kademli normalleşmenin ilk aşaması 1 Haziran'da bitiyor ancak sonrasında da Türkiye Covid-19 önlemleriyle yaşamaya devam edecek. Bu önlemler ve önlemlerin uygulanacakları tarihler bugün kabine toplantısının ardından netleşecek.

1 Haziran'dan sonra yasaklar kalkacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 4 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Ramazan ayı boyunca uyguladığımız tam kapanma ve kısıtlamalarla salgını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Kabine toplantımızda 1 Haziran'dan sonra başlayacak kademeli normalleşme adımlarının ikinci aşamasını da görüştük. Önümüzdeki günlerde bu konunun detaylarını paylaşacağız.

Aşı faaliyetlerine tedarik programının el verdiği ölçüde hız veriyoruz.

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