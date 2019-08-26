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1 haftada 7 kilo verdiren mucize yoğurt diyeti! Acilen zayıflamak isteyenlere yoğurt diyeti Yoğurt diyeti nedir? Yoğurt diyeti nasıl uygulanır?

Kadın olsun erkek olsun doğal ve sağlıklı yöntemlerle zayıflamak herkesin hayali. Aşırı kilolarından muzdarip olanlar ve bir an önce kilolarından kurtulmak isteyenler bu haberimizi mutlaka okuyun.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:08
1 haftada 7 kilo verdiren mucize yoğurt diyeti! Acilen zayıflamak isteyenlere yoğurt diyeti Yoğurt diyeti nedir? Yoğurt diyeti nasıl uygulanır?

Vücudun en önemli organlarından biri olan bağırsakların düzenli ve sağlıklı çalışmasına en büyük katkıyı sağlayan yiyeceklerin başında yoğurt gelmektedir. Kalori değerinin düşük olması, besleyici olması ve tok tutması gibi özellikleriyle zayıflamak isteyenler için ideal bir besin. Diyetisyenlerin de en çok tavsiye ettiği gıda maddelerini başında yoğurt gelmektedir.

YOĞURT DİYETİ NASIL UYGULANIR?

Zayıflamak isteyen hanımlar ve beyefendilerin tüketeceği yoğurdun mutlaka yağsız ve kaymaksız olması gerekmektedir. Günlük besinlerinizde yoğurda yer verirseniz özellikle karın bölgenizdeki incelmeyi gözle görülür şekilde hissedersiniz. Her öğünde bir porsiyon yoğurt yemek zayıflamak noktasında büyük yardımcı olacaktır. Bir haftalık diyette uymanız gereken listeyi paylaşıyoruz.

  1. Gün

6 su bardağı yoğurt ile 5 adet haşlama patates tüketin.

  1. Gün

6 su bardağı yoğurt ile haşlama 200 gram tavuk eti tüketmeye özen gösterin.

  1. Gün

6 su bardağı yoğurt ile haşlama olacak şekilde 200 gram dana eti ile beslenin.

  1. Gün

6 su bardağı taze yoğurt ile beraber 200 gram balık tüketin.

  1. Gün

6 su bardağı kadar yoğurt ve ideal kıvamda sebze ve meyve tüketin.

  1. Gün

Gün içerisine yayarak yarım kilo civarında yoğurt tüketin.

  1. Gün

Yine yarım kilo civarında gün içerisinde yoğurt tüketin.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:08
  1. YOĞURT
  2. diyet

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