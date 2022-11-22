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Aktüel 1 haftada 4 bin 699 şüpheli yakalandı
Aktüel

1 haftada 4 bin 699 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 78 ildeki uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 4 bin 699 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 13:19:00 -
1 haftada 4 bin 699 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, son 7 günde 78 ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 4 bin 699 zanlı yakalanırken, yapılan aramalarda 152 kilogram esrar, 120 kilogram metamfetamin, 22 kilogram eroin, 266 kilogram skunk, 6 kilogram kimyasal, 7 kilogram kokain, 8 kilogram bonzai, 156 bin captagon, 88 bin ecstasy ve 84 bin sentetik ecza geçirildi.

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