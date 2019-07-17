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1 günde 97 araç 10’ar dakika arayla yarı fiyatına satılacak

İstanbul’da çeşitli marka ve modellerdeki 97 araç 22 Temmuz pazartesi günü 4 ayrı yerde 10’ar dakika ara ile icradan yarı fiyatına satışa çıkacak.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:00
1 günde 97 araç 10’ar dakika arayla yarı fiyatına satılacak

İstanbul’da çeşitli marka ve modellerdeki 97 araç 22 Temmuz pazartesi günü 4 ayrı yerde 10’ar dakika ara ile icradan yarı fiyatına satışa çıkacak.



İcraburada.com serisinde yer alan şartnameye göre geçtiğimiz yıl iflas eden bir firmaya ait 97 araç İstanbul Anadolu İcra Dairesi tarafından 22 Temmuz 2019 tarihinde 10’ar dakika ara ile satılacak. 4 ayrı yerde gerçekleşecek olan satışlarda 27 bin 500 TL ile 115 bin TL arasında çeşitli marka ve modellerde araçlar bulunuyor. Yeni alıcılarını bekleyen otomobillerin kilometrelerinin düşük olmasıve kaportalarında hasar bulunmaması ihaleye ilginin artmasını sağlıyor.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan icraburada.com Genel Müdürü Caner Çakı, “Geçen yıl iflas eden bir firmaya ait 26 bin araç icradan satılacak diye vatandaşlara duyurmuştuk. Tabi bu araçları bir anda satmak mümkün değil çünkü her bir araç belirli kontrol ve işlemlerden geçtikten sonra satışa sunuluyor. Bu 97 aracın satışa çıktığı gibi icradan bu tarz satışları yaklaşık 2 yıl boyunca göreceğiz. Otomobil almak isteyenler için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çok uygun fiyatlara düşük kilometredeki bu araçlardan alabilirler. İcra ihalelerine katılım için internet üzerinden veya çağrı merkezimize ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:00
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