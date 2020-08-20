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Yerel 1 günde 42 bin TL ceza kesildi! Konya'da sıkı tedbir
Yerel

1 günde 42 bin TL ceza kesildi! Konya'da sıkı tedbir

Koronavirüs vakalarının tırmanışta olduğu Konya’da, bir gün içerisinde yapılan denetimlerde tedbirlere uymayan şahıslara toplamda 42 bin TL ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 15:59:00 - 2020-08-20 16:09:44
1 günde 42 bin TL ceza kesildi! Konya'da sıkı tedbir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye genelinde sıkı tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Koronavirüs vakalarının artışa geçtiği Konya’da da ekipler denetimlerini sürdürdü.

Koronavirüs haritasında tüm ileçeleri kıpkırmızı olan Konya’da, vatandaşların yoğun tercihi olan mekan, cadde ve meydanlar polis ekipleri tarafından sıkı takip altına alındı.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da ekiplerle birlikte denetimlere katıldı. Aydın, vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uymaları yönünde telkinlerde bulundu.

930 polis personelinin katıldığı çalışmalarda maske takmayan 40 kişiye, karantina kuralına uymayan 3 kişiye ve fazla yolcu taşıma gibi kural ihlali yapan sürücülere toplan 42 bin 167 TL para cezası kesildi.

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