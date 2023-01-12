1 gram altını bile olanlar dikkat! 'Altında buradan çıkılır mı?' sorusuna Hatice Kolçak'tan olay tahmin

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini söyledi.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Hatice Kolçak 'Altın bu seviyelerden satılır mı?' sorusuna cevap verdi.

Kolçak yaptığı açıklamada, "Olumlu olacak kararlar çıkarsa ons altın 1900 dolarları geçecektir. Gram altın yükseliyor. Dolarda hareket yok ama ons altın tarafından besleniyor. 'Buradan çıkalım mı?' diye sorular geliyor. Böyle bir niyetiniz varsa bu sizle ilgilidir. Altını buradan satmak size bağlıdır. Bu risktir. Satıp ne yapacaksınız? Buna karar vermelisiniz. Bir şeyden vazgeçtiğinizde bir planınız olmalı. Çünkü enflasyon ortamındayız. Arsa mı alacaksınız, ev mi alacaksınız? Bir planınız olmalı. Alıp TL olarak yastık altına koyarsanız kar etmiş olmazsınız" dedi.