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Teknoloji 1 Eylül'den sonra WhatsApp'ı unutun!
Teknoloji

1 Eylül'den sonra WhatsApp'ı unutun!

Yeniakit Publisher
2024-08-19 23:19:00 - 2024-08-19 23:20:20
1 Eylül'den sonra WhatsApp'ı unutun!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, büyük bir güncellemeye gidiyor.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, büyük bir güncellemeye gidiyor. Uygulamaya yapılan yeni eklemelerin sorunsuz şekilde çalışabilmesi için sistemsel değişiklikler yapılacağı duyurulurken, güncellemenin ardından çok sayıda eski telefon modeli uygulamayı desteklemeyecek. META, 1 Eylül tarihi itibarıyla WhatsApp kullanılamayacak telefonların listesini paylaştı.
Günümüzde ne akıllı telefon kullanmayan, ne de telefonunda WhatsApp uygulaması bulunmayan bir insan düşünülemiyor.

Dünya genelinde milyarlarca insan tarafından kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması, değişen teknolojiye ayak uydurabilmek için peş peşe güncellemeler almaya devam ediyor. Şirketin mühendisleri tarafından yapılan son çalışmanın ardından WhatsApp uygulamasına yeni bir güncelleme paketi getirilirken, bu değişiklikle birlikte mesajlaşma devinin birçok telefon modeline veda edeceği öğrenildi.

İşte 1 Eylül tarihi itibarıyla WhatsApp uygulamasını açamayacak telefonlar...
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Ace 2
Samsung Galaxy S3 mini
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Xcover 2
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend D2
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L5 II
LG Optimus F5
LG Optimus L3 II
LG Optimus L7II
LG Optimus L5 Dual
LG Optimus L7 Dual
LG Optimus F3
LG Optimus F3Q
LG Optimus L2 II
LG Optimus L4 II
LG Optimus F6
LG Enact
LG Lucid 2
LG Optimus F7
Lenovo A820Sony Xperia M
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