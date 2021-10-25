Milyonlar sık sık dolar kurunu yakından takip ediyor. Doların ne kadar olduğu, yeni bir artış yaşanıp yaşanmadığı merak konusu. Peki, 1 dolar kaç TL ediyor?

1 dolar kaç TL? Güncel dolar fiyatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta piyasa beklentilerinin üzerinde bir indirimle politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya çekmişti. Dolar yurtdışı piyasalarının açılmasıyla önce tırmanışa geçti. Bu tırmanışla birlikte Türk lirası şimdiye dek yaklaşık yüzde 24 değer kaybetti. 25 Ekim itibariyle 1 dolar 9,74 TL olarak işlem görüyor.