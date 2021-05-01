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Yerel 1 dakikada 30 bin TL'lik hırsızlık
Yerel

1 dakikada 30 bin TL'lik hırsızlık

Avcılar'da kimliği belirlenemeyen hırsızlar, bina önünde duran 30 bin TL'lik motosikleti 1 dakikada kaçırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 15:04:00 -

Olay, 29 Nisan Perşembe günü saat 04.30 sıralarında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen 3 hırsız, bir motosikletle bina önüne geldi. Hırsızlar, park halindeki 34 PV 4096 plakalı motosikletin bağlı olduğu zincirleri söktü. Ardından şahıslardan biri motosikleti çalıştırırken, diğer ikisi de geldikleri motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlar yaklaşık 30 bin TL olan motosikleti bir dakika içinde çalarak kayıplara karıştı. Sabah motosikletinin çalındığını fark eden Ferhat Demirkan, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından motosiklet sahibi Demirkan, polisle karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

30 bin TL’lik motosikletinin 1 dakikada çalındığını söyleyen Ferhat Demirkan, “Annemlere gitmiştim, sabah geldim motorum yoktu. Kamera kayıtlarını fark ettiğimde, motorumun 04.25 sıralarında çalındığını fark ettim. Kamera kayıtları şuanda mevcut. Halkımızdan, polisimizden yardım istiyoruz, bu kişilerin bulunmasını. Değeri yaklaşık 35 bin TL civarı var. Şikayetçi oldum ama çalan kişiler gün içinde getirirse şikayetçi olmayacağım. Onlardan tek ricam motorumu geri getirmeleri. Çünkü yıllardan beri emek verip de aldığım bir motor. Böyle bir gecede yok olup gitmesini istemiyorum. Tek istediğim gün içinde getirmeleri. Eğer gelmezse, bunun ardını bırakmayacağım. Kapüşonlulardı ve yüzleri de maskeleri de vardı. Yüzleri belli olmuyor fakat görüntüler elimizde. Polisimizin ve halkımızın yardımıyla en kısa zamanda ulaşacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

Avcılar’da motosikletin çalındığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 3 hırsızın motosikletle gelip park halindeki motosikletin kilidini söktüğü ve bir hırsızın da motosiklete binerek olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

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