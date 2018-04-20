1 buçuk milyar aç; 1 buçuk milyar obez!

Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkanı. Prof.Dr Nazif Bağrıaçık,"Çocukluk çağından başlayarak, ailenin, annelerin ve aile çevresinin şişmanlık ve yan etkileri konusunda bilinçlendirilmesi gerekir. Şişmanlığa götüren beslenme şekli ve gıdaların neler olduğu öğretilmelidir. Çocuklar okul çağına geldiğinde öğretmenleri ve okul arkadaşlarının obez çocuğu zararlı gıdalar yönünden uyarmaları, enerji sarfı yani hareket, oyun ve jimnastik yüzme gibi sporlara teşvik etmeleri, hatta bu aktiviteler için zorlamaları gerekir. Yeme alışkanlıklarını çok zorlamadan ve anlatarak uygulamasına yardım edilmelidir." dedi.

Bağrıaçık, "Bir endokrin ve metabolizma uzmanı ile diyetisyen ve eğitim hemşiresinin kontrolüne girerek kilolarını vermesi ve geriye dönüşün önlenmesine çalışılmalıdır." diye konuştu.

OBEZİTE TEDAVİSİ İÇİN 7 ÖNERİ

1- Aşırı kilolu ve obezlerin sorunlarının tanımlanması.

2- Obezite görülme sıklığının ve eğiliminin belirlenmesi, bunun için okullarda kilo ve boy taramaları yapılması.

3- Aşırı kilolu ve obezlerde sağlık taraması yaparak obezitenin sebep olduğu başka hastalıklar, bilhassa diyabet, hipertansiyon ve kalp damar hastalıkları gelişiminin araştırılması.

4- Obezlerde fiziki ve mental problemlerin araştırılıp, bunların şişmanlıktaki etkisinin tespit edilmesi.

5- Çocuk ve erişkin obezitede sağlık sorunları.

6- Aşırı kilo ve obezitenin ekonomik yükü.

7- Aşırı kilo ve obezitenin önlenmesi ve tedavisi, toplumun ve hastaların bilgilendirilmesi ve uygulamalar için "Obezite Önleme ve Tedavi Kılavuzu" hazırlanması.

(Al Jazeera)