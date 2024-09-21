1 bardağı bile şifa saçıyor! Canan Karatay uyardı: 'Her gün tuvalet temizlenmez' 7 bin yıldır kullanılıyor! Lekeleri gidecek

Sirkenin kullanım alanlarının geniş bir yelpazede değerlendirilmesi hem çok kullanışlı hem de kafa karıştırıcı meselelerden biridir. Sirkenin işlevli olduğu her alanda, farklı miktarların kullanılması gerekebiliyor. Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir programda ev temizliği hakkında sirkenin etkilerinden söz etti. İşte detaylar.

Sağlıklı yaşam ve beslenme hakkında yaptığı açıklamalarla bildiğimiz Canan Karatay, katıldığı bir programda ev temizliği için sıklıkla kullanılan sirke hakkında çeşitli püf noktalara değindi. Vücuttaki toksinleri atan sirkenin virüs ve mikropları öldürmede etkili olduğunu belirten Karatay, ev temizliğindeki yerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Canan Karatay, 7 bin yıllık doğal ilacın faydalarından söz ederken "Lütfen sirkeyi kullanın, ama evde yapılan sirke olmalı. Tabi market sirkesini de ev temizliğinde kullanabilirsiniz. Ben onu kullanıyorum" diye belirtti. Ancak sirke kullanımının sıklığı konusunda dinleyicileri uyardı.

Genellikle ev temizliğini belirli zaman aralıklarıyla yapmaya çalışırız. Sık sık ev temizliğine girişiyorsanız, her uygulamada sirke tercih etmek doğru olmayabilir. Karatay, "Yerler düz sirkeyle sinilir ama her gün değil. Evde halı olmadığı için misafirler gelip ayakkabılarıyla girdikleri zaman siliniyor" şeklinde ifade etti.

Doğal temizlik ürünlerinden bahsedilen programda Canan Karatay, deterjanlar ve dezenfektanların ana maddesinin İngiliz karbonatı olduğunu belirtti. Kullandığımız temizlik ürünlerinin içinde İngiliz karbonatı olduğundan bahseden Karatay, "Bizim evde çamaşır makinesine İngiliz karbonatı girer" diye konuştu.

Kimyasal içerikli temizleyicilerin kullanımı hakkında konuşan ünlü doktor, "İnsanlarda panik oluşturdular. Kusura bakmayın ama çamaşır suyuyla her gün tuvalet temizlenmez" diye düşüncelerini belirtti. Çamaşır suyu gibi temizlik malzemelerinin sık sık tuvalet temizliğinde kullanılmasını doğru bulmayan Karatay, haftada bir kez sabunlu suyla yıkanabileceğini ifade etti.

Ev sirkesinin her türde mikrop, virüs ve paraziti ortadan kaldırdığını belirten Karatay'a göre ev sirkesini kendiniz yaptığınız zaman en sağlıklı içeceklerden biridir. Gereken miktarda uyguladığınızda kireç sökücü özellikleri olan sirke, çaydanlık temizliği için birebir çözümdür.

Temizlik için tek başına kullanılabilen sirke, bardaktaki çıkmayan lekeleri, çaydanlıkları, mutfak eşyalarını ve yerleri pırıl pırıl yapabilir. Çamaşırları yıkamadan önce sirke kullanarak parlatma işleminden geçirebilirsiniz. Çok kirli yüzeyler için ev sirkesini farklı malzemelerle birleştirerek kullanabilirsiniz.

Sirkeyi karbonat ile birleştirdiğinizde etkili bir gider açıcı ve temizleyici elde etmiş olursunuz. Karbonatla birleştiğinde kabarcıklar çıkarmaya başlayacaktır. Karışımı bir süre beklettikten sonra sıcak su dökerek işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Zorlu lekeleri çıkarmak için sirkeden faydalanabilirsiniz. Halı, koltuk veya kıyafet üzerindeki lekeleri çıkarmada etkilidir. Bir kabın içerisine ılık su doldurup sirkeyle birleştirin. Karışımı lekeli alanlara uygulayabilirsiniz. Özellikle kahve lekesini çıkarmada işinize yarayacaktır.