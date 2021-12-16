  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 1 aylık Bilal, beşiğinde ölü bulundu
Yerel

1 aylık Bilal, beşiğinde ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 aylık bebek, ailesi tarafından yatağında ölü olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 11:24:00 - 2021-12-16 11:26:52
1 aylık Bilal, beşiğinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Lefke Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, yabancı uyruklu 1 aylık Bilal H.'yi hareketsiz şekilde gören yakınları durumu ihbar etti. Kısa süre içerisinde eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Bilal H.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Bilal H.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay