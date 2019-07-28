1 aydır tatil yapan İmamoğlu: Çok çalışacağımıza dair ant içtik

Ankara, Edirne, Muğla, Bodrum derken soluğu Afyonkarahisar'da alan Ekrem İmamoğlu, mazbatayı alır almaz İstanbul'da durmadı. 1 aydan fazla süredir vaatlerin yerine getirilmesi beklenirken İmamoğlu, 8 günlük izne çıkmadan önce Ankara’ya gidip Anıtkabir’i ziyaret etmiş, oradan Edirne’de yağlı güreş izlemiş, ardından Bodrum’a gidip konsere katılmıştı. 31 Mart'tan sonra başkanlık koltuğuna oturduğu 18 günde AK Parti'nin icraatlerini sahiplenerek seçimlerde bunu kullanan İmamoğlu, son olarak Afyonkarahisar'a geçti ve burada festivalde konuştu.

Bu kez festivalde konuştu: Çok çalışacağımıza ant içtik

İmamoğlu, Sandıklı'da termal bir otelde düzenlenen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nın ardından ilçeye bağlı Selçik köyündeki Sarı Dede'yi Anma ve Kültür Festivali'ne katıldı.

Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'ın büyük mücadelelerin yaşandığı bir kent olduğunu söyledi. Hep birlikte aydınlık bir yola çıktıklarını dile getiren İmamoğlu, "Bu aydınlık yolda hak var, hukuk var, bilim var. Dolayısıyla bu yolu inşallah güzel kentimiz İstanbul'da hep birlikte var edeceğiz. İstanbul'da bir şeyler ortaya koyarken çocuklara kendimi mesul hissediyorum. Enerjisi yüksek gençlerimize kendimi sorumlu hissediyorum." dedi.

Afyonkarahisar'da Milli Mücadele sırasında dedesinin anılarının olduğunu belirten İmamoğlu, şöyle devam etti: "Burada, 251 belediye başkanımızla toplantılar yaptık, o toplantıda geçmişimize mahcup olmamak için çok çalışacağımıza ant içtik. Cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk'e, onun silah arkadaşlarına ve hepimizin geçmişine rahmet diliyorum, minnet duyuyorum. Ruhları şad olsun. Onlara layık bir süreci hep birlikte var edelim. Kardeşçe, kol kola. Birileri bağırırmış çağırırmış, benim kulağım hiç duymuyor. Benim kulağım hep güzel sesleri duyuyor. Benim kulağım çirkin sesleri duymuyor. Zaten göreceksiniz, o bağırıp çağırmayı kendine strateji kabul edenler yapayalnız kalacaklar. Biz yolumuza devam edeceğiz."

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Gezmekten vaatlere fırsat bulamıyor

İmamoğlu seçim sürecinde, İstanbullulara bol bol vaat verdi. Uzun zaman isteyen vaatleri bir kenara, kısa zamanda hayata geçirilebilecek vaatleriyle dahi ilgilenmeyen İmamoğlu, şehir şehir gezerek gönül eğlendiriyor. Geçtiğimiz günlerde belediyede bir toplantı gerçekleşiren CHP’li Ekrem İmamoğlu, vaatlerin üzerine yatacağını belli etmiş, “mali olarak İBB’nin yıkıntı olduğunu” savunarak yan çizmeye başlamıştı.

Seçim sürecinde bol kepçeden dağıtmıştı... İmamoğlu, şimdiden yan çizmeye başladı!

İmamoğlu’nun kısa sürede hayata geçirilebilecek, lakin aklına dahi gelmeyen vaatlerinden birkaçı;

- 0-4 yaş çocuğu olan kadınlara ve 12 yaş altı çocuklara ücretsiz ulaşım

- Metrobüs'te ters yön istikametinin sonlandırılması

- Park Et-Devam Et ve Akıllı Bilet uygulaması ile park sonrası ulaşımın ücretsiz olması

- 25 yaş altı gençlere toplu taşımada yüzde 40 indirim

- Yeni evlenenlere 2000 TL yardım

- Evlenenlere beyaz eşya ve mobilya çarşısında uygun fiyat

- Dil kurslarına indirim

- 25 yaş altı gençlere İBB Spor Tesislerinde yüzde 40 indirim, gençlik merkezlerindeki tüm aktivitelerin ücretsiz olması

- Tüm gençlere İBB Kültür Sanat etkinliklerinde yüzde 40 indirim

Aynı zamanda İmamoğlu, 11 Mart 2019’da düzenlediği ve “İstanbul’da Yoksullukla Mücadele Çözümleri”ni anlattığı basın toplantısında, şu ifadeleri kullanmıştı:

“İstanbulluyu göreve gelir gelmez, Sofra Destek Paketi, Geçim Destek Paketi, Eğitim Destek Paketi ve Evlilik Destek Paketi olmak üzere 4 farklı destek paketinden yararlandıracağız. Sofra Destek Paketi sayesinde İstanbul’da hiç kimse yatağına aç girmeyecek. Açlık sınırı altındaki ailelere ekmek, süt ve damacana su bedava olacak. Bu paketin yıllık maliyeti yaklaşık 52,5 milyon Türk Lirasıdır. Bu paranın, İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesi içerisindeki payı yalnızca binde 2’dir. İBB Bütçesinin binde 2’sini alacağım ve açlık sınırının altındaki ailelere vereceğim. Bunun neresini anlamıyorsunuz? Bundan niye rahatsız oluyorsunuz? Kimsenin parasını dağıtmıyorum. İstanbullunun parasını, İstanbul’un yoksuluna dağıtıyorum.”