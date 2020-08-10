1 aydır duş alamıyorlar! Vatandaşlar Mansur Yavaş'a isyan etti

Ankara'nın Güdül ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a isyan etti. 1 aydır sularının kesik olduğunu belirten mahalle halkı, koronavirüs pandemisinin olduğu bir dönemde böyle uzun süreli su kesintisinin yaşanmasına anlam veremediklerini söylüyor. Vatandaşlar, köylerine gelen ziyaretçilerin su kesintisinden dolayı 1 ay duş alamadan İstanbul'a döndüklerini söyledi.

"Köyümüz ASKİ'ye verildiğinden beri susuzluk yaşıyoruz"

Akmayan musluklarının görüntülerini çekerek yeniakit.com.tr'ye ihbarda bulunan vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a isyan ederek yetkililerde yardım istedi. Mahalle halkında Osman Elitok "Köyümüz ASKİ'ye verildiğinden beri özellikle yaz aylarında büyük bir susuzluk yaşıyoruz. Suyun ve temizliğin çok çok fazla öneme sahip olduğu şu dönemlerde yetkililerden önemle yardım talep ediyoruz." dedi.