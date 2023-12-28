1 Ayda 20 kilo vermek ister misiniz? Uygulayanın 2024 yılında başına talih kuşu konacak! Değişime direniyor
Doğa bize bütün imkanları sunar, hem de fazlasıyla. Tamamen doğal ürünlerden oluşan bu tarif sayesinde 1 ayda 20 kiloya yakın kilo vermek istiyorsanız, içeriğimizi sonuna kadar okuyun. 2024 yılına sadece sayılı günler kaldı. yeni yılda kilolar gitsin isterseniz mutlaka deneyin!
Dediğimiz gibi doğada her şeyin çaresi vardır. Modern tıp tabii ki elinden geleni yapıyor ancak doğal ürünlerin yerini hiç birinin tutmadığını hepimiz biliyoruz.
İlaçların sebep olduğu yan etkiler bile başlı başına bir inceleme alanı olarak karşımıza çıkıyor. Size vermek üzere olduğumuz formül, çia tohumu ve limondan oluşuyor ve çeşitli temel vitaminleri almanızı sağlıyor.
Malzemeler
1 bardak limon suyu
Yarım bardak su
1 yemek kaşığı çia tohumu
1 yemek kaşığı doğal nektar (doğal meyve suyu)
İçindekiler
Malzemeler
Hazırlanış
Doğa bize bütün imkanları sunar, hem de fazlasıyla. Tamamen doğal ürünlerden oluşan bu tarif sayesinde 1 ayda 20 kiloya yakın kilo vermek istiyorsanız, içeriğimizi sonuna kadar okuyun.
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Her sabah boş mideye bu karışımı için ve sonuçlar karşısında şaşırmaya hazır olun. Çia tohumlarının içerdiği lif sindirim sisteminizi düzenleyerek sizi tok tutacak.
Limon suyu bildiğiniz gibi bir yağ yakıcıdır ve nerdeyse kalorisizdir ve aynı çia tohumları gibi sizi tok tutar. Tek yapmanız gereken yediklerinize biraz da olsa dikkat etmek ve bir ay içerisinde bütün emeklerinizin karşılığını alacaksınız.
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