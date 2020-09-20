1 ay sonrasına tarih verdiler! Bu seferki çok farklı
NASA’dan yapılan açıklamada 31 Ekim'de nadir görülen 'mavi dolunay' doğa olayının gerçekleşeceği belirtildi.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 31 Ekim tarihinde nadir görülen doğa olayı‘mavi dolunay’ gerçekleşeceğini duyurdu.
NASA bu yıl içerisinde 13 dolunay çıkacağını, 31 Ekim'deki dolunayın "mavi dolunay veya mavi ay" olarak gözükeceğini açıkladı.
NASA duyurdu: 13 dolunay görülecek
Heyecanla beklenen doğa olayı ile ilgili açıklama yapan NASA, her sene 12 dolunay meydana geldiğini fakat bu yıl 13 dolunay görüleceğini belirtti. Fazladan görülen dolunayın mavi dolunay veya mavi ay şeklinde olacağı açıklandı.
Meraklılar 31 Ekim tarihinde yaşanacak görsel şöleni heyecanla beklerken hazırlıklar devam ediyor.