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Spor 1 ay önce "güvenlik" gerekçesiyle ertelenmişti! Sakaryaspor’da başkanlık seçimi yapıldı
Spor

1 ay önce "güvenlik" gerekçesiyle ertelenmişti! Sakaryaspor’da başkanlık seçimi yapıldı

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1 ay önce "güvenlik" gerekçesiyle ertelenmişti! Sakaryaspor’da başkanlık seçimi yapıldı

Sakaryaspor Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden Enes Zengin getirildi. Daha önce 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen kongre "güvenlik" gerekçesiyle ertelenmişti.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen ve "güvenlik" gerekçesiyle ertelenen kongre, Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tek liste halinde yapılan açık oylamayla Zengin, yeniden başkan seçildi.

"YARIM KALAN HİKAYEYİ HEP BİRLİKTE BAŞTAN YAZACAĞIZ"

Zengin, yaptığı konuşmada, Sakaryaspor'un kentin evlatlarıyla, gönül veren insanlarla her zaman daha iyi olacağına inandığını belirterek, görev yaptıkları yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Hiç kimsenin art niyetli olmadığını bildiğini dile getiren Zengin, "İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Bu işe inandık, kellemizi değil vücudumuzu koyduk. Rabbim nasip ederse yarım kalan hikayeyi bütün şehir hep birlikte baştan yazacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a, destek olan herkese teşekkür ediyorum. Güzel günler yakında." diye konuştu.

Zengin'in yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

"Necmettin Kırık, Süleyman Uzunoğlu, Murat Filizfidan, Haluk Yıldız, Alper Gezer, Abdulhamid Haldızoğlu, Ali Kestane, Fatih Duman, Yavuz Özder, Enver Sağlık, Emrah Barik, Hüseyin Ak, Yahya Nasır Adnan, Mete Özen, Onur Çaylan, Sait Beşir, Ferruh Taşdemir, Emre Kibar, Ömer Atan, Zafer Kolunsağ, Tarık Ölçü, Oğuz Yenice, Güney Eskigülek, Resul Nebioğlu, Enes Pehlivan."

Geçen sezon Trendyol 1. Lig'e veda eden Sakaryaspor, 2026-2027 sezonunda Nesine 2. Lig'de mücadele edecek.

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