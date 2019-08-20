1 ay içinde incecik olmanıza yardımcı olacak şahane tarif!

Kimi zaman salatalara kimi zaman balığa eşlik eden turp tam bir şifa deposudur. Özellikle güçlü bir bağışıklık sistemi için turp kış aylarında sofralardan eksik etmemelidir. Bu lezzetli ve şifalı sebze ayrıca hızlıca kilo vermenize de yardım eder. Ama turpun metabolizmanızı hızlandırması için doğru yöntemi kullanmanız gerekli.

Turpun faydaları nelerdir?

Bolca lif içeren turp sağlıklı sindirim sisteminin anahtarıdır.

Folik asit ve antioksidanlar bakımından zengin olan turp kalp sağlığı için son derece kıymetlidir.

Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde turp tansiyonun dengeler.

C vitamini yönünden zengin olan turp bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Turp düzenli tüketildiğinde metabolizmanın hızlanmasını sağlar.

Ayrıca bu leziz sebze cildin yıllara meydan okumasına yardımcı olur.

Turp suyu faydalı mıdır?

Son dönemde tüm dünyada popüler hale gelen turp suyu, doğru hazırlandığında kilo vermeye yardımcı olur. Turp suyunu tek başına içmek tadından dolayı bir hayli güç olabilir. Bu nedenle hazırlayacağınız suyun içerisine ananas, elma ya da havuç ekleyebilirsiniz. Bir ay boyunca her gün bir bardak içeceğiniz turp suyu fazlalıklarınızdan hızlıca kurtulmanızı sağlayacaktır.

Turp suyu nasıl hazırlanır?

1 adet elma ya da havuç

1 adet orta boy turp

Elma ya da havuç yerine bir parça ananas da tercih edebilirsiniz.

Meyve ve sebzelerin kabuklarını soyup, meyve sıkacağından geçirin.

İşte, kilo vermenizi hızlandıracak şahane içecek hazır!