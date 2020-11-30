1 Aralık sokağa çıkma yasağı var mı?
Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması sebebiyle yeni tedbirlerini alınacağı ileri sürülüyor. Pek çok kişi hafta içi sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını araştırıyor. | 1 Aralık sokağa çıkma yasağı | Sokağa çıkma yasağının olduğu günler | Her akşam sokağa çıkma yasağı var mı?
Sokağa çıkma yasağı saatleri | Koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamalarının genişletilip genişletilmeyeceğini merak ediyor. Kulislerde sokağa çıkma yasağının hafta içine yansıyacağı ileri sürülüyor. Peki, 1 Aralık’ta hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var?
1 Aralık sokağa çıkma yasağı var mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı gerçekleşiyor. Vatandaşlar koronavirüsle ilgili yeni kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonunda açıklama yapacak.
Kulislerde sokağa çıkma yasağının hafta içine yansıması, hafta sonu tam kapamanın olacağı, sosyal mesafenin korunmasının güç olduğu berber kuaför gibi mekanların kapatılacağı konuşuluyor.