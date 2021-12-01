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Sağlık 1 Aralık koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan pandeminin sonu için flaş açıklama
Sağlık

1 Aralık koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan pandeminin sonu için flaş açıklama

Sağlık Bakanlığınca 1 Aralık koronavirüs tablosu paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili paylaşımında, "Virüsler, gribe yol açan Influenza’daki gibi, zamanla değişime uğrar. Bizim verdiğimiz mücadeleye ve değişen şartlara karşı virüs de hayatta kalma mücadelesi verir. Covid-19’da yeni varyantlardan endişe duyulabilir, fakat salgının sonunun zayıf varyantlarla geleceğini unutmayın." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 19:30:00 - 2021-12-01 19:39:50
1 Aralık koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan pandeminin sonu için flaş açıklama

Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Aralık koronavirüs tablosu paylaşıldı.

Tabloya göre; Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı.

22 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi ise vefat etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili paylaşımında şu dikkat çeken ifadeleri kullandı:

"Virüsler, gribe yol açan Influenza’daki gibi, zamanla değişime uğrar. Bizim verdiğimiz mücadeleye ve değişen şartlara karşı virüs de hayatta kalma mücadelesi verir. Covid-19’da yeni varyantlardan endişe duyulabilir, fakat salgının sonunun zayıf varyantlarla geleceğini unutmayın."
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