1 Ağustos milat olacak

Sistemin yeni kurul ve kurumlarına atanacak kişiler arasında Meclis’e giren deneyimli milletvekilleri ile AK Parti hükümetlerinde görev almış bazı eski bakan ve bürokratların isimleri ön plana çıkıyor.

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı kabinesini açıklamasının ardından gözler Beştepe’de hayata geçirilen 9 politika kurulu ve 4 ofise getirilecek isimlere çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurmaylarıyla yaptığı çalışmalar neticesinde kurul ve ofislere atama yapması bekleniyor.

İSİMLER NETLEŞİYOR

Üye sayılarının bazı kurul ve ofislerde 8-10 kişiye kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Ataması yapılacak isimler üzerinden kurmaylarıyla çalışmalarını sürdüren Erdoğan’ın 25-27 Temmuz tarihlerinde BRICS Zirvesi için gideceği Güney Afrika seyahatinden önce Ankara’da ofis ve kurullara getirilecek isimleri açıklaması bekleniyor.

Yürütmenin önünü açacak çalışmalar yapması planlanan kurul ve ofislerde yönetimin belirlenmesi ile ‘milat’ sayılacak bir dönem başlayacak.

TECRÜBE ÖNCELİKLİ OLACAK

Kulislerde, kurul ve ofislere atanacak isimlerin belirlenmesinde ‘tecrübe’nin ön planda olacağı belirtilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat üzerinde durduğu isimlerin de olduğu ifade ediliyor. Geçmiş dönemde AK Parti hükümetlerinde görev almış bakan ve bürokratların da atanacak isimler arasında yer alabileceği belirtiliyor.