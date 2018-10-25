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1 adam ve 3 kadın! Sonunda enselendiler

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda güpegündüz girdikleri apartmanlardaki kapıları kırarak hırsızlık yaptıkları öğrenilen karı-koca ve 2 kadın Küçükyalı'da yakayı ele verdi.

25 Ekim 2018 Perşembe 14:46
1 adam ve 3 kadın! Sonunda enselendiler

İstanbul’da Kartal, Maltepe, Kadıköy ve Pendik başta olmak üzere Anadolu yakasındaki birçok ilçede karı-kocanın liderliğini yaptığı hırsızlık çetesi en az 10 evden hırsızlık yaptı. Hırsızlık olaylarının ardından şikayetler üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayların yaşandığı binalardaki ve dairelerdeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Bilgisayar çantasında çekiç taşıyorlarmış

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede şüphelilerin aile görünümünde apartmanlara girdikleri ve içerde dolaşarak boş olan daireleri tespit ettikleri öğrenildi. Daha sonra erkek şüphelinin yanında taşıdığı bilgisayar çantasında bulunan tornavida, çekiç gibi aletlerle kapı kilidini kırdıkları, kadın şüphelilerin ise eve girerek para, altın ve ziynet eşyalarını çaldıkları tespit edildi.

Daha önce de gözaltına alınmışlar

Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu 4 kişiyi Küçükyalı'da gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden Orhan G.'nin daha önceden 16 kez, eşi Çilem G.'nin 21 kez, Melike G.'nin 21 kez, Ebru Ç.'nin ise 8 kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden Çilem G., Melike G. ve Ebru Ç. tutuklanırken, Orhan G. serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 14:46
  1. İstanbul
  2. Kartal
  3. Maltepe
  4. Kadıköy
  5. Pendik
  6. hırsızlık
  7. HimmetHırsızlık Israf
  8. hırsızlar yakalandı

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