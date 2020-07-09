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İSLAM

09.07.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz, günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-07-09 05:29:00 -
09.07.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَص۪يبٌ مِنْهَاۚ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَاۜ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُق۪يتاً

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla  

"Kim güzel bir işte aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır.

 Kim de kötü bir şeyde aracılık yaparsa, ona da o kötülükten bir pay vardır.

 Allah her şeyi gözetip karşılığını verir."

 (Nisâ Suresi - 85)     (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Geveze, hayasız ve cimri olması, kişiye kötülük olarak yeter."

(Münavî, Feyzu'l- Kadir, V/5)

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