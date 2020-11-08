08.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدٍۜ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Hiç kuşkusuz biz insanı zorluklarla mücadele etme gücüyle yarattık."

(Beled Suresi, 4) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Âyette geçen kebed kelimesi “acı, sıkıntı, baskı, imtihan, dayanma gücü vb.” anlamlara gelmektedir. Bu da insanın, doğduğu günden öleceği güne kadar az veya çok sıkıntılar, ihtiyaçlar, acılarla karşılaşmasının kaçınılmaz olduğunu gösterir. “Hayat mücadelesi” ifadesinin genel kabul görerek kullanılması da insanın dünya hayatının “mücadele” şeklinde özetlenebileceğini göstermektedir. Bu durum aynı zamanda insana mücadele gücü ve iradesi de kazandırmaktadır. Âyetlerde ayrıca Hz. Peygamber’in karşılaşacağı güç şartlara, müşriklerin ona uygulayacağı baskılara da işaret edilmektedir.



Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt:5 Sayfa:625

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Yatağına girdiğinde Ayete’l-Kürsiyi oku, Allah tarafından senin için (sabaha kadar) sürekli yanında kalan bir koruma verilir ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşmaz.”



(Buharî, Fezailu’l-Kur’an, 10)