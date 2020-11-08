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İSLAM 08.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

08.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-11-08 07:40:00 -
08.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدٍۜ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Hiç kuşkusuz biz insanı zorluklarla mücadele etme gücüyle yarattık."

 (Beled Suresi, 4)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Âyette geçen kebed kelimesi “acı, sıkıntı, baskı, imtihan, dayanma gücü vb.” anlamlara gelmektedir. Bu da insanın, doğduğu günden öleceği güne kadar az veya çok sıkıntılar, ihtiyaçlar, acılarla karşılaşmasının kaçınılmaz olduğunu gösterir. “Hayat mücadelesi” ifadesinin genel kabul görerek kullanılması da insanın dünya hayatının “mücadele” şeklinde özetlenebileceğini göstermektedir. Bu durum aynı zamanda insana mücadele gücü ve iradesi de kazandırmaktadır. Âyetlerde ayrıca Hz. Peygamber’in karşılaşacağı güç şartlara, müşriklerin ona uygulayacağı baskılara da işaret edilmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt:5 Sayfa:625

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“Yatağına girdiğinde Ayete’l-Kürsiyi oku, Allah tarafından senin için (sabaha kadar) sürekli yanında kalan bir koruma verilir ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşmaz.”

(Buharî, Fezailu’l-Kur’an, 10)

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