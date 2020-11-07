  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM 07.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

07.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-11-07 07:48:00 -
07.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَاتَّقُوا يَوْماً لَا تَجْز۪ي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْـٔاً وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Öyle bir günden korkun ki, o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez; hiç kimseden fidye kabul edilmez,   kimseye şefaat fayda vermez, onlara asla yardım da yapılmaz."

 (Bakara Suresi - 123)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Bu âyetlerden ilki, aynı sûrenin 47. âyetinin, ikincisi ise birkaç kelime farkıyla 48. âyetinin –farklı münasebet ve sebeplerle– tekrarı olup gerekli açıklamalar, özellikle şefaat kavramıyla ilgili ayrıntılı bilgi orada verilmiştir. Söz konusu nimetlerle âhirete dair uyarıların bu bağlamda yahudilere bir defa daha hatırlatılmasının sebebi, onların –bundan sonraki bölümde kendisinden söz edilecek olan– Hz. İbrâhim’in soyundan gelmeleriyle övünmeleri ve bu özellikleri sayesinde âhirette kurtuluşa erecekleri ümidine kapılmalarıdır. Bu iki âyette onlara bir bakıma şöyle denilmektedir: Allah sizlere, peygamberler atası olan İbrâhim’in soyundan gelmeniz dahil olmak üzere, zaman zaman dünyanın en üstün milleti olmanızı sağlayan pek çok lutuflarda bulunmuştur. Fakat imtihan için ve şartlı olarak mazhar olduğunuz bu lutuflar, size boş bir şefaat ümidi verip gevşekliğe kapılmanıza yol açmamalı, aksine sizin için bir sorumluluk sebebi olmalıdır. Zira âhiret gününde hiç kimseye soyuna göre muamele edilip iltimas geçilmeyecek, şefaat edilmeyecektir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 202-203

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar."

(Müslim, Birr, 33; İbn Mâce, Zühd, 9; Ahmed

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudilerden yeni hamle! Kral Selman'dan Türkiye talimatı
Dünya

Suudilerden yeni hamle! Kral Selman'dan Türkiye talimatı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından Türkiye'ye yardım gönderilmesi..
Mehmet Kapukaya Hoca Müslümanları uyardı: Bunu yapan insanlar lanetlenmiştir
Gündem

Mehmet Kapukaya Hoca Müslümanları uyardı: Bunu yapan insanlar lanetlenmiştir

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Din İşleri Yüksek Kurulu eski üyesi Mehmet Kapukaya Hoca, bir kimseye iftira atmanın İslam'a göre hükmünü anlattı..
14 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti... Babasından yürek dağlayan sözler
Gündem

14 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti... Babasından yürek dağlayan sözler

Sakarya’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun babası Bilal Şair, oğlunun küçüklüğünden beri aşçı olmak istediğini ..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay