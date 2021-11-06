06.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَالَّذٖينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُٓوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْࣕ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهُࣕ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلٰى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



“Onlar çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah’ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler.

Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki?

Onlar, yaptıklarında bile bile ısrar etmezler.”

(Âl-i İmrân Suresi - 135) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)







ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Kim bir şey hususunda yemin eder, sonra da hilafını daha hayırlı görürse, derhal kefaret vererek yemininden vazgeçsin ve yemin ettiği husustan daha hayırlı olanı yapsın.”

(Müslim, Eymân 12)