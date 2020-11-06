06.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّۜ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَد۪يدٍۙ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Allah’ın gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattığını görmüyor musun? O, dilerse sizi yok edip yerinize yeni varlıklar getirir."

(İbrâhîm Suresi - 19) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Hz. Peygamber’in şahsında insanlığa hitap edilerek zorba toplumları yok edip yerlerine başkalarını yerleştirmenin zor olduğunu düşünen inkârcılara cevap verilmekte, başkalarının yardımına muhtaç olmaksızın gökleri, yeri ve bunların üzerinde yaşayan varlıkları hikmetli olarak yaratmış olan Allah Teâlâ’nın dilediğini yapma, onları yok edip yerine başka varlıklar getirme gücüne sahip olduğu ifade edilmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 313

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“İnsanlara layık oldukları değeri verin, mevki, makam ve seviyelerine göre muamele ediniz.”



(Ebu Davud, Edeb, 20)