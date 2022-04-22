'06.06.2022'ye dikkat' dedi ve olacakları sıraladı! Mustafa Kurnaz'dan şoke eden iddialar

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ne Var Ne Yok programına konuk olan Mustafa Kurnaz, 6 Haziran 2022'de Dünya'da hangi önemli gelişmelerin olacağını tek tek açıkladı.

Araştırmacı Mustafa Kurnaz, 06.06.2022'de dünyada bazı şeylerin değişebileceğini öne sürdü.

Kurnaz yaptığı açıklamada, "Bizi bekleyen üç tane zihin manipülasyonu var. Bir tanesi gerçek ama… 1 Mayıs’ı dünyada sahte kıtlığın başladığını ilan ederlerse 06.06.2022 Sodome ritüeli gerçekleşir. Bu ne demek? Dünyada bütün sistemlerin altüst olması anlamına geliyor. Bu ritüelde yapılan çalışmalar, insanların halisülasyon görmesine sebep olmak için yapılıyor. Bu ritüelin diğer açılımı, insanları kaosa götürmek istemektir. Bu Donald Marshall’ın iddiasıdır. 06.06.2022’nin karşılığı 666’dır, Okilüs’lerin şeytana tapınma tarihidir ve sayısıdır" dedi.