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İSLAM 05.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

05.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-10-05 06:33:00 -
05.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اِنَّ الَّذٖينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَؕ 

اُو۬لٰٓئِكَ الَّذٖينَ لَهُمْ سُٓوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Âhirete inanmayanların yapıp ettiklerini şüphesiz kendilerine güzel göstermiş olduk; bu yüzden şuursuzca   eğlenip dururlar.

 İşte en ağır cezayı hak edenler bunlardır; âhirette en çok ziyana uğrayacak olanlar da yine bunlardır."

 (Neml Suresi - 4-5)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ: 

İnanmayanların yapıp ettiklerinin kendilerine güzel gösterilmesi Allah’ın onlara inanç ve yaşayışları konusunda seçme hakkı tanımaması anlamına gelmez; bilâkis kendi irade ve tercihleriyle inkârcılıkta ısrar ettikleri için Allah onları yapıp ettikleriyle baş başa bırakır. Böylece kalpleri katılaşır, iman etmezler ve yaptıklarının güzel olduğunu sanırlar. Bunun sonucu olarak da hem dünyada hem de âhirette yaptıklarının sonucuna katlanırlar (bu konuda ayrıca bk. Bakara 2/7).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 183

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Huşu duyan gençler, (namaz kılarak) rükû eden yaşlılar, emzikli bebekler ve otlayan hayvanlar olmasaydı   mutlaka başınıza azap yağardı.” 

 (Ebu Ya’la, Müsned, 11/287)

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