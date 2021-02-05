05.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِۜ مَتَاعٌ قَل۪يلٌ ثُمَّ مَأْوٰيهُمْ جَهَنَّمُۜ وَبِئْسَ الْمِهَادُ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"İnkâr edenlerin (gönüllerince) diyar diyar dolaşmaları sakın seni yanıltmasın;"
"Az bir faydalanmadan sonra onların sığınakları cehennemdir. Ne kötü bir mesken!"
(Âl-i İmrân Suresi - 196-197) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Dünya mü'minin zindanı, kâfirin ise cennetidir.” (Müslim, Cennet, 1)