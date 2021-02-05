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İSLAM 05.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

05.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-02-05 08:35:00 -
05.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِۜ     مَتَاعٌ قَل۪يلٌ ثُمَّ مَأْوٰيهُمْ جَهَنَّمُۜ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"İnkâr edenlerin (gönüllerince) diyar diyar dolaşmaları sakın seni yanıltmasın;"

"Az bir faydalanmadan sonra onların sığınakları cehennemdir. Ne kötü bir mesken!"

 (Âl-i İmrân Suresi - 196-197)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Dünya mü'minin zindanı, kâfirin ise cennetidir.”    (Müslim, Cennet, 1)

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