04.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَد۪يداًۙ يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْۜ وَمَنْ يُطِـعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظ۪يماً

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"Ey iman edenler! Allah’a itaatsizlikten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın.

Kim Allah’a ve resulüne itaat ederse gerçekten büyük bir kazanç elde eder."

(Ahzâb Suresi, 70-71) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Cennet ve cehennem gözlerimin önüne serilip bana gösterildi.

Hayır ve şer açısından bugün gibisini görmedim.

Eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız.”

(Müslim, Fezâil 134)