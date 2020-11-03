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İSLAM 03.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

03.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-11-03 07:35:00 - 2020-11-03 07:37:17
03.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يَٓا اَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَر۪يمِۙ    اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوّٰيكَ فَعَدَلَكَۙ    ف۪ٓي اَيِّ صُورَةٍ مَا شَٓاءَ رَكَّبَكَۜ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu?

 O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi.

 Terkibini de dilediği gibi yaptı.

 Terkib etmek ne demek? Birleştirmek, bir araya getirmek.

 (İnfitâr Suresi - 6-8)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 TEFSİRİ:

Devamındaki âyetlerden anlaşıldığına göre buradaki “ey insan” hitabıyla özellikle belli bir kişiye veya bütün insanlara değil, sûrenin asıl konusu olan kıyamet, âhiret ve uhrevî yargılanma ve hesap vermeyi inkâr edenlere, bunu imkânsız görenlere hitap edilmektedir.

Rab ismi ve bu ismin sıfatı olarak geçen kerîm, Cenâb-ı Hakk’ın “cemal sıfatları” denilen ve kullarına yönelik lutufkârlığını ifade eden isim ve sıfatlarındandır. 7-8. âyetlerde bu sıfatların, insanın insan olarak varlık alanına çıkışındaki yaratıcı rolü dile getirilmekte; böylece insanın, hayatı boyunca her an yararlanmakta olduğu diğer bütün nimetlerden de önce bedensel ve zihnî melekelerle donanıp düzgün bir insan olarak dünyaya gelişini kendisine borçlu bulunduğu rabbi hakkında, saptırıcı tesirlere kapılarak yanılgıya düşmesi, türlü şekillerde inkâr ve isyanlara boğulması eleştirilmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 569-570

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Allahım! Yıkıntılar altında kalmaktan sana sığınırım.

 Yükseklerden düşmekten sana sığınırım.

 Boğulmaktan, yangından ve (elden ayaktan düşüp muhtaç olacağım) yaşlılıktan sana sığınırım."

 (Ebû Dâvud, “Salât”, 367, r. 1552)

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