03.08.2019 Günün âyet ve hadisi

“Yaptığınız işler, kabirde olan yakınlarınıza ve tanıdıklarınıza bildirilir; iyi işlerinizi görünce sevinirler.

Böyle olmayan işleriniz için, 'Ya Rabbi! Bizi doğru yola kavuşturduğun gibi, bu kardeşimizi de kavuştur. Ondan sonra ruhunu al.' derler."

(Müsned, 20/114; Hakim-i Tirmizi, Nevadiru’l-Usûl, 2/260)