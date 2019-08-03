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03.08.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

03 Ağustos 2019 Cumartesi 07:54
03.08.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

وَلَا تُط۪يعُٓوا اَمْرَ الْمُسْرِف۪ينَۙ        اَلَّذ۪ينَ يُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

"Yeryüzünde düzeni bozan ama düzeltmeye yanaşmayan aşırıların istediklerini yapmayın."

(Şuara Suresi, âyet:151-152)          (Meal kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)   

“Yaptığınız işler, kabirde olan yakınlarınıza ve tanıdıklarınıza bildirilir; iyi işlerinizi görünce sevinirler.

  Böyle olmayan işleriniz için, 'Ya Rabbi! Bizi doğru yola kavuşturduğun gibi, bu kardeşimizi de kavuştur. Ondan sonra ruhunu al.' derler." 

(Müsned, 20/114; Hakim-i Tirmizi, Nevadiru’l-Usûl, 2/260)

 

 

 
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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 07:54
  1. 03.08.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Şuara 151
  3. şuara 152
  4. bozgunculuk çıkarmak
  5. Kabir ehli
  6. iyi işler
  7. ameller

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