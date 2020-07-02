02.07.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَٓاءِ مَٓاءً فَسَلَكَهُ يَنَاب۪يعَ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِه۪ زَرْعاً مُخْتَلِفاً اَلْوَانُهُ ثُمَّ يَه۪يجُ فَـتَرٰيهُ مُصْفَراًّ ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَاماًۜ اِنَّ ف۪ي ذٰلِكَ لَذِ كْرٰى لِاُو۬لِي الْاَلْبَابِ۟



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"Görmedin mi Allah’ın gökten su indirip onu yerdeki kaynaklara akıttığını?

Sonra onunla değişik renklerde ürünler bitirir, sonra bu bitkiler gelişip olgunlaşır; ardından onun sarardığını görürsün, sonunda Allah onu kırılıp ufalanmış hale getirir.

Kuşkusuz bunda akıl iz‘an sahipleri için bir ders vardır."

(Zümer Suresi - 21) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Yağmur ve onun sayesinde yetişen bitki çeşitleriyle tabiatın canlanması, ardından bitkilerin kuruyup toza toprağa karışması örneğinden yola çıkılarak, ilâhî kudret ve iradenin evren üzerindeki mutlak hükümranlığına dikkat çekilmekte; daha sonra aynı güç ve iradenin, insanın mânevî gelişimindeki tesirine atıfta bulunulmaktadır.

Yağmurla tabiatı canlandıran irade, hidayetiyle de insanın gönlünü İslâm’a açmakta; ona, ilâhî buyruklara teslim olan bir ruh yapısı kazandırmakta, bu suretle kendisinden gelen bir ışıkla aydınlanmasını sağlamaktadır.

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Cenaze namazı kıldığınızda, ölen için gönülden ve samimi dua ediniz."

(Ebu Davud, Cenaiz, 56)