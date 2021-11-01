01.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يَوْمَ تُبْلَى السَّرَٓائِرُۙ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍؕ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



“O gün bütün sırlar ortaya dökülecek; artık insanın ne bir gücü vardır ne de yardımcısı.”

(Târık Suresi - 9-10) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Sırlar”dan maksat kişinin özel defterine kaydedilmiş olan amelleri, “sırların ortaya döküleceği gün” ise kıyamet günüdür (bk. Şevkânî, V, 489). 9. âyet kıyamet gününde insanların inançları, niyetleri, sırları ve bütünüyle yapıp ettiklerinin ortaya çıkacağını ve bunlardan Allah’ın huzurunda sorgulanacağını; 10. âyet ise âhirette insanın kendisini Allah’ın hükmettiği cezaya karşı koruyacak bir gücü ve yardımcısının bulunmayacağını ifade etmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt :5 Sayfa: 598







ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



عَنْوَابِصَةَبْنِمَعْبَدٍالْأَسَدِيِّأَنَّرَسُولَاللَّهِ (صَلَّىاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمْ) قَالَلِوَابِصَةَ:… “الْبِرُّمَااطْمَأَنَّتْإِلَيْهِالنَّفْسُوَاطْمَأَنَّإِلَيْهِالْقَلْبُ،وَالْإِثْمُمَاحَاكَفِىالنَّفْسِوَتَرَدَّدَفِىالصَّدْرِوَإِنْأَفْتَاكَالنَّاسُوَأَفْتَوْكَ.”

“İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülük ise insanlar sana fetva verseler (onaylasalar) bile, gönlü(nü) huzursuz eden ve iç(in)de bir kuşku bırakan şeydir.”

(Dârimî, Büyû', 2)