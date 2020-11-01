  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM 01.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

01.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-11-01 08:14:00 -
01.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَٓابَّةٍ وَلٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُسَمًّىۚ فَاِذَا جَٓاءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِه۪ بَص۪يراً

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Şayet Allah insanları yapıp ettikleri yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yerin üstünde tek bir canlı   bırakmazdı; fakat onlara belirlenmiş bir vadeye kadar mühlet veriyor.

 Vadeleri dolduğunda ise (herkes anlayacaktır ki) Allah kullarını hakkıyla görüp bilmektedir."

 (Fâtır Suresi - 45)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 TEFSİRİ:

Âyetin son cümlesi daha çok “Vadeleri dolduğunda ise Allah kime nasıl muamele edeceğini takdir eder veya gereken cezayı verir, çünkü O kullarını hakkıyla görmektedir” tarzında açıklanmıştır (Allah’ın insanları hemen cezalandırmayışının hikmeti ve “canlı” diye tercüme edilen dâbbe kelimesi hakkında bilgi için bk. Nahl 16/61).

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“İnsan öldükten sonra kabre konulunca Münker ve Nekir adında iki melek kendisine gelerek:

'Rabbin kimdir?'      

'Peygamberin kimdir?'

'Dinin nedir?'

diye sorular sorarlar.

 Mü’min bu sorulara rahatça cevap verir.

 Kâfir ise cevap veremez ve kabir azabı görür.”

(Tirmizî, Cenâiz, 70)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den mezun olmuştu! Cumhurbaşkanı seçildi
Dünya

Türkiye'den mezun olmuştu! Cumhurbaşkanı seçildi

Türkiye'de 1985-1991 yılları arası Marmara Üniversitesi'nde Tıp eğitimi alan Dr. Hussein Mwinyi, Zanzibar Cumhurbaşkanı seçildi.

Emekli maaşına haciz konur mu?
Ekonomi

Emekli maaşına haciz konur mu?

Emeklinin maaşına haciz gelir mi? Emekli aylığına haciz konur mu? Soruları emekli vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki emekli maaşı ..
Grip aşısı olan 85 kişi öldü! Türk Eczacılar Birliği neyin peşinde?
Sağlık

Grip aşısı olan 85 kişi öldü! Türk Eczacılar Birliği neyin peşinde? "10 milyon aşı alın" dayatması!

Güney Kore'de grip aşısıyla bağlantılı olduğu düşünülen ölümlerin sayısı 85'e yükseldi. Sağlık yetkilileri, ölümlerle aşılar arasında bir ba..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay