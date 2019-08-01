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01.08.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

01 Ağustos 2019 Perşembe 06:40
01.08.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

وَالَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ م۪يثَاقِه۪ وَيَقْطَعُونَ مَٓا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ٓ اَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِۙ اُو۬لٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُٓوءُ الدَّارِ

"Allah’a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah’ın korunmasını emrettiği bağı koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya işte rahmetten mahrum olmak da onlar içindir; dünyanın kötü sonu da onlar içindir."

(Ra'd Suresi, âyet:25)          (Meal, tefsir kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Gerek Allah’a gerekse kullara verdikleri sözden dönen, yaptıkları anlaşmaları bozan, akraba, konu komşu ve diğer insanlarla ilişkilerini kesen, fakir fukarayı gözetmeyen, yeryüzünde fesat çıkarıp insanların arasını bozan kimseler bu kötü fiillerden dolayı dünyada Allah’ın, meleklerin ve insanların lânetine uğrarlar; âhirette ise cehenneme gireceklerdir 




ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)   

Fitneden sakının! Söz ile çıkarılan fitne, kılıç ile çıkarılan fitne gibidir.

(İbni Mâce)

 

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 06:40
  1. 01.08.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Ra'd 25
  3. Fitne
  4. söz ile fitne
  5. fesat çıkarma

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