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İSLAM 01.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

01.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-02-01 09:08:00 - 2021-02-01 09:10:04
01.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوا كَث۪يراً مِنَ الظَّنِّۘ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاًۜ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخ۪يهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُۜ وَاتَّقُوا اللّٰهَۜ اِنَّ اللّٰهَ تَـوَّابٌ رَح۪يمٌ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü bazı zanlar günahtır.

  Gizlilikleri araştırmayın, birbirinizin   gıybetini yapmayın; herhangi biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten     hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz!   

  Allah’a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir, rahmeti sonsuzdur."

 (Hucurât Suresi - 12)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Sizin en hayırlınız ailesine karşı hayırlı olanlarınızdır. Ben de ailesine karşı iyi olanlarınızın en hayırlısıyım.”

 (Tirmizî, Menâkıb 63; İbni Mâce, Nikâh 50)

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