  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gram altında her dediği çıkan Haluk Özdil son tahminini açıkladı: Altınlarınıza deli gibi göz diktiler, bunu yapın

Bitcoin, altın dahil tüm yatırımları solladı! Uzmanı uyardı: Gram, çeyrek yoksa külçemi? Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç para?

Milletin aklıyla alay ediyor! İşte Akşener’in övgüler düzdüğü model

Gergerlioğlu’na terör tepkisi

HDP’li Filiz Koçali’den muhalefete çağrı: PKK’nın Kılıçdaroğlu’na desteği çok önemli

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şiddetle uyardı: Kesinlikle almayın

Bay Kemal'e kötü haber! CHP tarihinin en büyük siyasi kazığını yiyecek

Kılıçdaroğlu, hasta mı? "Başlangıç evresinde" deyip duyurdu

Tarlada buldu dünyayı salladı! Kazmayı vurdukça topraktan fışkırdı

HDP/PKK'ya yakın hesaplardan Kılıçdaroğlu'nun mitingine büyük destek!
Gündem "0 TL" gelen doğal gaz faturaları sevindirdi! Üzerinde bakın ne yazıyor
Gündem

"0 TL" gelen doğal gaz faturaları sevindirdi! Üzerinde bakın ne yazıyor

Yeniakit Publisher
2023-05-02 15:44:00 -
"0 TL" gelen doğal gaz faturaları sevindirdi! Üzerinde bakın ne yazıyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde doğalgaz faturaları konutlara gelmeye başladı. Faturaların ödenecek tutar kısmında “0” TL yazıyor.

Çorumgaz firması tarafından doğalgaz faturaları evlere gönderilmeye başlandı.

Faturalarda “Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazimiz hayırlı olsun” ibaresi bulunuyor.

Doğalgaz faturası ‘0’ lira gelen Abdullah Kayış, bu duruma hem sevindi hem de yetkililere teşekkür etti.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden doğal gaz tüketimleri için 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek ilk faturadan doğal gaz bedeli alınmayacak. Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğal gaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğal gaz bedeli alınmayacak.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23