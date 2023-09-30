0, A, B ve AB Kan grubuna göre beslenme nasıl olmalı? İlgili gerçekleri yazar böyle ifade etti: herkes şaşkına dönecek!

D’Adamo, yediğimiz yiyeceklerin kan grubumuzla kimyasal olarak reaksiyona girdiğini iddia ediyor. Buna göre kan grubumuza göre beslendiğimizde, vücudumuz yiyecekleri daha verimli şekilde sindiriyor ve böylece kilo vermemiz kolaylaşıyor, daha fazla enerjiye sahip oluyoruz ve hastalıkların önlenmesine yardımcı oluyoruz.

Kan Grubuna Göre Nasıl Beslenmeliyiz?

D’Adamo’nun farklı kan gruplarına göre önerdiği şeyler şöyle:

O Kan Grubuna Göre Beslenme

Protein açısından zengin kaynaklar olan yağsız et, kümes hayvanları, balık ve sebze açısından yüksek tahıllar, baklagiller ve süt ürünleri açısından hafif bir diyet. D’Adamo ayrıca 0 kan grubuna sahip kişilerin mide sorunlarına eğilimli olduğunu ve bu nedenle çeşitli takviyeler almaları gerektiğini belirtiyor.

A Kan Grubuna Göre Beslenme

D’Adamo, A kan grubuna sahip kişilerin hassas bir bağışıklık sistemine sahip olmaları nedeniyle meyve, sebze, baklagiller ve tam tahıllara dayalı etsiz bir diyet izlemeleri gerektiğini belirtiyor.

B Kan Grubuna Göre Beslenme

Mısır, buğday, karabuğday, mercimek, domates, yer fıstığı, susam ve tavuktan uzak durun. Yeşil sebzeler, yumurta, bazı etler ve az yağlı süt tüketin.

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AB Kan Grubuna Göre Beslenme

Ağırlık verilecek yiyecekler arasında tofu, deniz ürünleri, süt ürünler ve yeşil sebzeler bulunuyor. AB kan grubuna sahip kişilerin mide asidinin düşük olma eğiliminde olduğunu belirtiyor. Bu nedenle kafein, alkol ve kurutulmuş etlerden kaçınmayı tavsiye ediyor.

Uyarılar

Kan Grubuna Göre Beslenme sistemi yalnızca kan grubunuza göre önerilerde bulunur. Bu nedenle eğer kronik bir rahatsızlığınız varsa (örneğin; diyabet), yüksek protein tüketmeniz söylenebilirken, diyabetli başka bir kişinin süt veya tavuktan uzak durması gerekebilir. Sistem, diyabet tedavi planınızla çakışabilir.

Diyabet dernekleri günlük beslenmeniz için daha pratik bir yaklaşım önerir. Ayrıca belirli yiyeceklere ağırlık verme konusunda dikkatli olmanızı tavsiye eder. Çoğu durumda herhangi bir büyük gıda grubunun kesilmesini önermez.

Kan Grubuna Göre Beslenme ayrıca kalp hastalığı, yüksek tansiyon veya kolesterol gibi diğer koşulların varlığında işe yaramaz. Gerekli olan kiloyu vermenin bu koşulları üzerinde olumlu bir etkisi olacağından emin olabilirsiniz. Ayrıca kan grubunuz ne olursa olsun, az yağlı ve az tuzlu bir diyet için kalp dernekleri tarafından yayınlanan tavsiyeleri izlemelisiniz.