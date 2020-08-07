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Aktüel

Yemen'de sel nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-07 14:50:40 -
Yemen'de sel nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Yemen'in başkenti Sana ve Rime illerinde yoğun yağışların sebep olduğu sel sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi.

Husilere bağlı sözde Sana Valisi Hammud Ubad, El-Mesira televizyonuna yaptığı açıklamada, kentte gece etkili olan yağışın, Nekam bölgesindeki Es-Sedd Mahallesi'ni sular altında bırakması sonucu 3 kişinin öldüğünü söyledi.

Ubad, şiddetli yağış nedeniyle iletişim ve internet hizmetlerinin zarar gördüğünü belirtti.

Öte yandan, yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rime iline bağlı El-Caferiye ve El-Cebin ilçelerinde de sel felaketi nedeniyle iki evin yıkılması sonucu 6'sı kadın 11 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'in doğusundaki Marib ilinde 4 Ağustos'ta etkili olan yağışların sebep olduğu sel nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirmişti.

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