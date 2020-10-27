Yemen ordusu: Sana'da en az 30 Husi milis öldürüldü

YEMEN (AA) - Yemen ordusu, başkent Sana'nın doğusundaki Nehm ilçesinde çıkan çatışmalarda en az 30 Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Orduya bağlı Basın Merkezinin askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, Husilere ait mevzilerin topçu ateşiyle vurulduğu, en az 30 milisin öldüğü, bazılarının da yaralandığı belirtildi.

Saldırıda, Husilere ait askeri araçların da imha edildiği aktarıldı.

Öte yandan, Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberinde, Mevlid Kandili münasebetiyle Zemar ilinde daha önce Husilerce alıkonulan 32 kişinin serbest bırakıldığı kaydedildi.

Zemar Valisi Muhammed Nasır el-Buhayti, söz konusu kişilerin, Mevlid Kandili kutlamaları münasebetiyle ve onlara "vatan saflarına dönmeleri için yeni bir fırsat" vermek amacıyla serbest bırakıldığını ifade etti.

Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini destekledikleri ya da hükümet saflarında savaştıkları gerekçesiyle farklı illerde çok sayıda kişiyi alıkoyuyor.