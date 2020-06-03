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Yemen, Eritre'yi karasularında avlanan 4 balıkçıyı kaçırmakla suçladı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 23:11:16 -
Yemen, Eritre'yi karasularında avlanan 4 balıkçıyı kaçırmakla suçladı

İSTANBUL (AA) - Yemen Batı Sahili Ortak Güçleri, Eritre'yi Yemen karasularında avlanan 4 balıkçıyı kaçırmakla suçladı.

Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Debiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eritre sahil güvenlik güçlerinin, Kızıldeniz sahilindeki El-Huha ve El-Meha ilçelerinin 18 mil açıklarına kadar girerek, burada avlanan Yemenli 4 balıkçıyı kaçırdığını söyledi.

Eritre sahil güvenlik güçlerinin bu yaptıklarının uluslararası anlaşmaların açıkça ihlali olduğunu vurgulayan Debiş, olayı Birleşmiş Milletlere (BM) taşıyacaklarını kaydetti.

Debiş, kaçırılan Yemenli balıkçıların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İki ülke arasında 90’lı yıllarda stratejik Babu'l Mendeb Boğazı'na yakın Haniş Adaları için anlaşmazlık yaşanmıştı. Uluslararası Tahkim Mahkemesi, söz konusu adaların Yemen’e ait olduğu yönünde karar vermişti.

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