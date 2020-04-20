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Aktüel

Ürdün'ün Mafrak kentinde el bombası patladı: Anne ve 4 çocuğu öldü

2020-04-20 16:59:12 -
Ürdün'ün Mafrak kentinde el bombası patladı: Anne ve 4 çocuğu öldü

AMMAN (AA) - Ürdün'ün kuzeydoğusundaki Mafrak kentinde henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde el bombasının patlaması sonucu bir anne ve 4 çocuğunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Ürdün Emniyet Müdürlüğü Medya Sözcüsü Amir es-Sertavi'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Mafrak kentindeki mahallelerden birinde bir el bombası infilak etti. Olayda bir kadın ve onun 4 çocuğu yaşamını yitirdi.

Sözcü Sertavi, ilgili birimlerin soruşturma başlattıklarını belirterek, olaya ilişkin detaylı bilgi vermedi.

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