Ürdün'den Burak Duvarı'ndaki çalışmaları nedeniyle İsrail'e protesto notası

AMMAN (AA) - Ürdün, Mescid-i Aksa'nın güneybatı duvarı olan Burak (Ağlama) Duvarı'ndaki çalışmaları nedeniyle İsrail'e protesto notası gönderdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın tüm işlerini uluslararası hukuka göre yönetecek otoritenin, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi olduğunu belirtti.

Duvarları dahil 144 dönümlük alanı kaplayan Aksa'daki tüm bakım ve restorasyon işlerinin, Kudüs Vakıflar İdaresinin yetkileri arasında olduğuna işaret eden Fayiz, İsrail'in işgalci güç olarak bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve çalışmalarına derhal son vermesi gerektiğini vurguladı.

Fayiz, bu bağlamda Dışişleri Bakanlığının, Mescid-i Aksa'nın Batı Duvarı'ndaki çalışmalar nedeniyle İsrail'e protesto notası gönderdiğini belirterek, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki tarihi ve yasal statükoya tabi olması gerektiğini kaydetti.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ürdün Kralı 2. Abdullah arasında Mart 2013'te imzalanan ''Kudüs ve Kutsal Yerleri Koruma'' anlaşması, Ürdün'e Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki kutsal yerlerin vesayeti ve korunması hakkını vermişti.