  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı en yüksek ölü sayısı kaydedildi
Aktüel

Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı en yüksek ölü sayısı kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-10-26 18:50:00 -
Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı en yüksek ölü sayısı kaydedildi

AMMAN (AA) - Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 45 can kaybıyla günlük en yüksek ölü sayısı kaydedildi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte virüs nedeniyle 45 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 624'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 1968 kişinin daha virüse yakalandığı ve toplam vaka sayısının 55 bin 55'e ulaştığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, hastalıktan iyileşenlerin sayısının değişmediği ve 7 bin 909'da kaldığı kaydedildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya, savaş uçaklarıyla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Rusya, savaş uçaklarıyla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya ait savaş uçakları, Suriye'nin İdlib kentindeki ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu. Saldırıda çok sayıda asker hayatını kaybetti..
Bu kez gaz değil altın! Yeni müjde geliyor
Ekonomi

Bu kez gaz değil altın! Yeni müjde geliyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal, altın sondaj çalışmalarına ilişkin yeni rezerv müjdelerinin yakın zamanda verilebilec..
Macron 'boykot'u yiyince çark etti: Müslümanlar bizim parçamız
Gündem

Macron 'boykot'u yiyince çark etti: Müslümanlar bizim parçamız

Son dönemde İslam'a ve Müslümanlara yönelik skandal açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam ülkelerinden Fransız ü..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay